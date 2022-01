Netflix conferma la seconda stagione di Squid Game

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il co-CEO e chief content officier di, Ted Sarandos, hato ufficialmente, durante l’annuncio degli utili del quarto trimestre giovedì, l’arrivo delladi, la serie TV coreana che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. LadelladiAlla domanda posta da Nidhi Gupta di Fidelity Management and Research, che chiedeva se gli spettatori avrebbero ricevuto unadida parte di, Sardos ha risposto “Assolutamente, l’universo diè appena iniziato” e che ci ...

"L'universo di Squid Game è appena iniziato", ha detto il co - CEO e chief content officer Ted Sarandos. In precedenza il creatore della serie Hwang Dong - hyuk aveva detto ...