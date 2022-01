Negozi e green pass, non sarà obbligatorio per far compere in diversi esercizi ed attività: dai supermercati alle farmacie… (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri”. E’ quanto una specifica ‘Faq’ (riposta a determinate domande), relativa agli ‘acquisti nei supermercati’, pubblicata a qualche ora di distanza dalla firma apposta dal premier Mario Draghi sul provvedimento relativo agli esercizi ‘esenti’ dal passaporto vaccinale. green ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Coloro che accedono aglicommerciali esenti dal cd.previsti dall’gato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetticommerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri”. E’ quanto una specifica ‘Faq’ (riposta a determinate domande), relativa agli ‘acquisti nei’, pubblicata a qualche ora di distanza dalla firma apposta dal premier Mario Draghi sul provvedimento relativo agli‘esenti’ dalaporto vaccinale....

