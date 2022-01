Napoli, Manfredi: “L’aiuto del Governo è la salvezza per la città” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Il Governo ci dà 1 miliardo e 300 milioni a fondo perduto, risorse che rappresentano davvero la salvezza della città che è praticamente in dissesto perché l’ultimo piano di rientro dell’amministrazione precedente non è stato approvato. Il dissesto sarebbe il fallimento, lo smantellamento delle partecipate, il non pagamento dei debiti commerciali, il collasso finanziario”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine del Consiglio comunale convocato per discutere del ‘Patto per Napoli’. Manfredi ha sottolineato che ”l’intervento straordinario del Governo richiede alla città uno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti in primo luogo la riscossione che è la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– ”Ilci dà 1 miliardo e 300 milioni a fondo perduto, risorse che rappresentano davvero ladellache è praticamente in dissesto perché l’ultimo piano di rientro dell’amministrazione precedente non è stato approvato. Il dissesto sarebbe il fallimento, lo smantellamento delle partecipate, il non pagamento dei debiti commerciali, il collasso finanziario”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, a margine del Consiglio comunale convocato per discutere del ‘Patto per’.ha sottolineato che ”l’intervento straordinario delrichiede allauno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti in primo luogo la riscossione che è la ...

