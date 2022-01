Mondiali Qatar 2022, richiesti più di 1,2 milioni di biglietti in 24 ore (Di venerdì 21 gennaio 2022) È iniziata la fase di prevendita dei biglietti per la tanto discussa e controversa edizione 2022 dei Mondiali di calcio in Qatar. Nelle prime 24 ore di prevendita, la domanda di biglietti per assistere alla fase finale della competizione è stata altissima, superando il numero di 1,2 milioni di richieste. Il maggior numero di richieste è arrivato dal Qatar, seguito da Argentina, Messico, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, India, Arabia Saudita, Brasile e Francia. Questa prima finestra di vendita si concluderà il prossimo 8 febbraio quando a Doha saranno le ore 13. I tifosi possono presentare domanda di acquisto di un biglietto in qualsiasi momento, non importa se nel primo giorno o nell’ultimo minuto dell’ultimo giorno a disposizione. In caso di eccedenza ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) È iniziata la fase di prevendita deiper la tanto discussa e controversa edizionedeidi calcio in. Nelle prime 24 ore di prevendita, la domanda diper assistere alla fase finale della competizione è stata altissima, superando il numero di 1,2di richieste. Il maggior numero di richieste è arrivato dal, seguito da Argentina, Messico, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, India, Arabia Saudita, Brasile e Francia. Questa prima finestra di vendita si concluderà il prossimo 8 febbraio quando a Doha saranno le ore 13. I tifosi possono presentare domanda di acquisto di un biglietto in qualsiasi momento, non importa se nel primo giorno o nell’ultimo minuto dell’ultimo giorno a disposizione. In caso di eccedenza ...

