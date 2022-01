MERCATO IMMOBILIARE TORINO I SEMESTRE 2021 (Di venerdì 21 gennaio 2022) – 21.01.2022 – Prezzi in leggero aumento e domanda vivace Le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa rilevano che nei primi sei mesi del 2021 i prezzi di TORINO hanno registrato un aumento dello 0,7%. VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (I SEMESTRE 2021 rispetto al II SEMESTRE 2020) TORINO I sem 2021 Centro – San Salvario 0% Borgo Vittoria – Barriera Milano 1,2% Francia – San Paolo 0,4% Santa Rita – Mirafiori Nord 3,7% Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud 0,2% Collina 0% Il centro della città non evidenzia variazioni a livello di valori.L’area che si sviluppa tra via Roma, piazza San Carlo e via Amendola, in questo momento, registra valori ancora stabili. C’è fermento a livello di richieste sui tagli medio grandi, oltre i 200 mq, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) – 21.01.2022 – Prezzi in leggero aumento e domanda vivace Le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa rilevano che nei primi sei mesi deli prezzi dihanno registrato un aumento dello 0,7%. VARIAZIONI PERCENTUALI DEI PREZZI (Irispetto al II2020)I semCentro – San Salvario 0% Borgo Vittoria – Barriera Milano 1,2% Francia – San Paolo 0,4% Santa Rita – Mirafiori Nord 3,7% Nizza – Lingotto – Mirafiori Sud 0,2% Collina 0% Il centro della città non evidenzia variazioni a livello di valori.L’area che si sviluppa tra via Roma, piazza San Carlo e via Amendola, in questo momento, registra valori ancora stabili. C’è fermento a livello di richieste sui tagli medio grandi, oltre i 200 mq, ...

