Masterchef Italia 11, l'intervista alla concorrente eliminata Anna (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'intervista alla concorrente eliminata Anna Leone, la nutrizionista che ha portato a Masterchef un'idea di cucina fit e salutare. È andata in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 11, il cooking show più amato dagli Italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). Nella serata di ieri abbiamo assistito all'eliminazione di un'altra concorrente, Anna Leone, nutrizionista e appassionata sportiva, che non ha superato l'Invention Test di Anissa Helou, studiosa di cultura islamica ed esperta di panificazione. Al termine della puntata, poi, colpo di scena: nel Pressure seguito all'esterna a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Leone, la nutrizionista che ha portato aun'idea di cucina fit e salutare. È andata in onda la sesta puntata di11, il cooking show più amato daglini, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). Nella serata di ieri abbiamo assistito all'eliminazione di un'altraLeone, nutrizionista e appassionata sportiva, che non ha superato l'Invention Test di Anissa Helou, studiosa di cultura islamica ed esperta di panificazione. Al termine della puntata, poi, colpo di scena: nel Pressure seguito all'esterna a ...

