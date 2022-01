L’Europa dell’Est e le altre sfide: dove sta andando l'Unione? (Di venerdì 21 gennaio 2022) È un paradosso. L’instabilità internazionale, la crisi sanitaria, l’incertezza economica sono fattori che dovrebbero indurre a maggiore integrazione, al tempo stesso la frattura tra Est e Ovest sulla natura della democrazia è una minaccia che incombe sul futuro stesso della costruzione comunitaria Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 gennaio 2022) È un paradosso. L’instabilità internazionale, la crisi sanitaria, l’incertezza economica sono fattori che dovrebbero indurre a maggiore integrazione, al tempo stesso la frattura tra Est e Ovest sulla natura della democrazia è una minaccia che incombe sul futuro stesso della costruzione comunitaria

Advertising

whitefanghowl : RT @Greenpeace_ITA: [4/5] La Francia e l’est Europa premono il nucleare per i loro interessi economici. Il settore in Francia è in crisi co… - GHERARDIMAURO1 : RT @CentroMeteoITA: #METEO - SERIE di AFFONDI FREDDI di natura ARTICA sull'Europa dell'Est: quali risvolti per l'#ITALIA? - CentroMeteoITA : #METEO - SERIE di AFFONDI FREDDI di natura ARTICA sull'Europa dell'Est: quali risvolti per l'#ITALIA? - MariGennaresi : @PietroKcnq2 Si, finchè c'è BoJo. La salvezza altrimenti è l'Europa dell'Est, oppure (e ci sto ragionando anche io)… - monsieur_dapoz : @TorciaPolitica Una figura patetica, peggiore persino del già disastroso industriale del cioccolato Poroshenko. L’U… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa dell’Est L’Europa dell’Est e le altre sfide: dove sta andando l'Unione? Vanity Fair.it