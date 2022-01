“La mia bambina…”. Alessia Macari, cosa è successo dopo il parto. “Lo dico con tanta sofferenza” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fiocco rosa, dunque, per Alessia Macari e Oliver Kragl. La piccola ha un nome davvero originale, infatti si chiama Nevaeh. Nel post in cui Alessia Macari aveva annunciato l’arrivo della piccola, nata il 14 gennaio scorso, è stata proprio la neo-mamma a spiegare il significato del nome. Poi però la confessione inaspettata e i dettagli del post-parto. La primogenita della coppia è finalmente arrivata nella vita di mamma e papà. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini Alessia Macari ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo “Che bomber mio marito!”, aveva commentato lei. Ma di recente Alessia stessa ha rivelato un dettaglio fino a questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Fiocco rosa, dunque, pere Oliver Kragl. La piccola ha un nome davvero originale, infatti si chiama Nevaeh. Nel post in cuiaveva annunciato l’arrivo della piccola, nata il 14 gennaio scorso, è stata proprio la neo-mamma a spiegare il significato del nome. Poi però la confessione inaspettata e i dettagli del post-. La primogenita della coppia è finalmente arrivata nella vita di mamma e papà. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signoriniha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo “Che bomber mio marito!”, aveva commentato lei. Ma di recentestessa ha rivelato un dettaglio fino a questo ...

