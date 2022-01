Green Pass, ecco in quali negozi e attività non sarà richiesto: Draghi firma il dpcm (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNiente Green Pass, di base o rafforzato, per alcune attività necessarie, ritenute importanti e indispensabili. Il Premier Mario Draghi mette la firma sul nuovo dpcm che garantisce la fruizione di determinati e specifici servizi anche ai non possessori del certificato verde. Saranno resi “liberi” i seguenti luoghi a partire dal 1° febbraio: Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto; negozi di commercio al dettaglio di surgelati; negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali; Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNiente, di base o rafforzato, per alcunenecessarie, ritenute importanti e indispensabili. Il Premier Mariomette lasul nuovoche garantisce la fruizione di determinati e specifici servizi anche ai non possessori del certificato verde. Saranno resi “liberi” i seguenti luoghi a partire dal 1° febbraio: Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però nonmai consentito il consumo sul posto;di commercio al dettaglio di surgelati;di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali; Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi ...

