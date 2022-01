(Di venerdì 21 gennaio 2022) Bergamo. Gianni Brera lo aveva definito “ildi” e quell’appellativo gli era rimasto cucito addosso: un’immagine potente che descriveva alla perfezione la professione di, uno dei primissimi preparatori atletici italiani. Nato in Istria nel 1926, risiedeva da anni alla Fondazione Carisma di via Gleno. Èquesta notte nella sua stanza. La sua lunga storia è stata raccontata recentemente da Carmen Tancredi nel libro “Il Nostro Carisma“. Gli scatti di Maria Zanchi immortalano la signorilità di un uomo che ha fatto dello sport la sua vita, il suo lavoro. “Ho conosciuto persone famose, atleti, ho girrato il mondo per capire come funziona il corpo umano, ho assistito a gare e competizioni, volevo sapere, conoscere, studiare”, ha raccontato ...

Bergamonews : È morto il preparatore atletico Alfredo Calligaris, il 'modellatore di uomini' - BergamoNews -

