Covid, ricoveri e decessi: i numeri di gennaio 2021 e 2022 a confronto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono passati ormai due anni dall'inizio della pandemia da coronavirus. L'infezione continua a causare morti e ospedalizzazioni: il bollettino di ieri, 20 gennaio, segnava 385 decessi, 159 nuovi ingressi nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva. Confrontando i dati relativi al primo mese dello scorso anno e quelli di oggi, i numeri sono però diversi, merito anche dei vaccini Leggi su tg24.sky (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono passati ormai due anni dall'inizio della pandemia da coronavirus. L'infezione continua a causare morti e ospedalizzazioni: il bollettino di ieri, 20, segnava 385, 159 nuovi ingressi nei reparti ordinari e 10 in terapia intensiva. Confrontando i dati relativi al primo mese dello scorso anno e quelli di oggi, isono però diversi, merito anche dei vaccini

Advertising

lucatelese : Pregliasco: “Al #Galeazzi, per via dell’affollamento dei ricoveri da Covid, abbiamo deciso che chi non è vaccinato,… - TgLa7 : Circolare ministero della Salute: i positivi al covid asintomatici non saranno più nel conto dei ricoveri. Saranno… - Agenzia_Ansa : Cambia il conteggio dei ricoveri per Covid. I ricoverati per cause diverse dal virus, risultati positivi al test ma… - andreastoolbox : Covid, ricoveri e decessi: i numeri di gennaio 2021 e 2022 a confronto | Sky TG24 - Udine_news_ : Bollettino Covid FVG: in lieve calo i ricoveri - -