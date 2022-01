Covid, ordinanza di Speranza: da lunedì 4 Regioni passano in "arancione" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sul Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede per lunedì il passaggio di Abruzzo, Friuli Venezia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sul, il ministro della Salute Robertoha firmato una nuovache prevede peril passaggio di Abruzzo, Friuli Venezia ...

Covid, ordinanza di Speranza: da lunedì 4 Regioni passano in "arancione" Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sul Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede per lunedì il passaggio di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in 'arancione'. Passano in '...

