Covid: Irlanda elimina quasi tutte le restrizioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'Irlanda si accoda al vicino Regno Unito ed elimina a partire da domani quasi tutte le restrizioni anti - Covid introdotte per far fronte alla variante Omicron, il cui picco è stato superato. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) L'si accoda al vicino Regno Unito eda partire da domanileanti -introdotte per far fronte alla variante Omicron, il cui picco è stato superato. La ...

Finalmente si torna in Irlanda, perché gli italiani non vedevano l'ora Poi il Covid ha costretto tutti a chiedere i confini per contenere il virus e l'Irlanda ha aperto al turismo solo per pochi mesi negli ultimi due anni. Ma ora - forse - è giunto il momento di tornare.

Irlanda elimina casi todas las restricciones tras superar la ola de ómicron El viceprimer ministro irlandés, Leo Varadkar, avanzó que el Gobierno podrá ser "menos cauteloso" a la hora de eliminar las restricciones, tras constatar que el impacto de la ola de covid provocada po ...

