Covid | colori Regioni dal 24 gennaio | Abruzzo | Friuli | Piemonte e Sicilia in arancione

(Di sabato 22 gennaio 2022) Arrivata l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza: sono 4 i territori che abbandonano la zona gialla. Passano dal bianco al giallo, invece, la Sardegna e la Puglia. Migliora la situazione in Valle D’Aosta, che ha scongiurato il rischio di passaggio in rosso

... ovviamente in maniera inferiore, anche prima deldurante il picco influenzale. Accadeva ... Sul sistema adelle Regioni. 'Nell'immediato nessun cambiamento. Credo nel sistema dei, ...Musumeci Sicilia zona arancione, 'Bisogna rivedere i parametri' Proprio sul sistema a, il ...sicilia“La Liguria resterà in zona gialla la prossima settimana, anche se questa classifica a colori ormai è superata. Prima era indispensabile perché prevedeva provvedimenti per contenere la diffusione del ...Cabina di regia Covid, cambi di colore 24 gennaio: 4 Regioni in zona arancione (Friuli, Sicilia, Piemonte, Abruzzo), 2 in gialla (Puglia, Sardegna) ...