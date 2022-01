Covid, Brusaferro: “Casi in calo in tutte le fasce d’età, tranne in quella da zero a 9 anni” (Di venerdì 21 gennaio 2022) -“Negli ultimi 7 giorni è iniziata una decrescita dei Casi più marcata nella fascia d’età 20-29 anni”. Anche “nelle altre fasce d’età c’è decrescita, ma rimane in crescita la fascia d’età 0-9 anni“. Lo ha evidenziato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel video settimanale in cui commenta i dati principali del monitoraggio Covid-19 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) -“Negli ultimi 7 giorni è iniziata una decrescita deipiù marcata nella fascia20-29”. Anche “nelle altrec’è decrescita, ma rimane in crescita la fascia0-9“. Lo ha evidenziato Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), nel video settimanale in cui commenta i dati principali del monitoraggio-19 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

