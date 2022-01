Casavatore | commerciante denuncia e fa arrestare il suo estorsore

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Era stato avvicinato nel dicembre scorso nella sua attività di, “Paga e non avrai problemi” gli aveva intimato l’. Ilnapoletano operante nel settore degli elettroutensili, però, non si è fatto intimorire e hato tutto ai carabinireri della Compagnia di Casoria. Attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e le attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... da cui sono state avviate le indagini, è stata sporta a dicembre 2021 da un...stati ricostruiti sia grazie all'attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di......Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia sporta a dicembre scorso da un...della zona e le attività investigative svolte dai militari della stazione di, sono stati ...Casavatore. Tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, in arresto un 41enne. Nella giornata di mercoledì 20 gennaio, i militari del ...Un uomo di 41 anni, C.D.F., è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Casoria in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda ...