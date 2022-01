Britt Baker: “Ecco chi è la mia arma segreta durante i match in AEW” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prima di diventare la campionessa femminile del mondo AEW, Britt Baker ha attraversato un periodo molto difficile nei primi mesi in All Elite, dove ha ricevuto i fischi dei tifosi quando era una babyface. In un’apparizione a My Mom’s Basement con Robbie Fox, la dottoressa DMD ha rivelato cosa direbbe a se stessa se fosse indietro di tre anni. “Mi sarei semplicemente data una pacca sulla spalla. Quando ho cominciato qui ero una Face ma i fan mi contestavano. Stavo così male che volevo mollare tutto. Credevo di non poter gestire tutto quello che mi stava accadendo. Volevo che i tifosi apprezzavano il mio talento. Dynamite era il mio Performance Center, mi sentivo frustrata e arrabbiata“. Britt ha continuato dicendo di aver passato molte notti insonni a rincuorarsi e a convincersi che era solo una questione di tempo. Una ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 21 gennaio 2022) Prima di diventare la campionessa femminile del mondo AEW,ha attraversato un periodo molto difficile nei primi mesi in All Elite, dove ha ricevuto i fischi dei tifosi quando era una babyface. In un’apparizione a My Mom’s Basement con Robbie Fox, la dottoressa DMD ha rivelato cosa direbbe a se stessa se fosse indietro di tre anni. “Mi sarei semplicemente data una pacca sulla spalla. Quando ho cominciato qui ero una Face ma i fan mi contestavano. Stavo così male che volevo mollare tutto. Credevo di non poter gestire tutto quello che mi stava accadendo. Volevo che i tifosi apprezzavano il mio talento. Dynamite era il mio Performance Center, mi sentivo frustrata e arrabbiata“.ha continuato dicendo di aver passato molte notti insonni a rincuorarsi e a convincersi che era solo una questione di tempo. Una ...

