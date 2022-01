Advertising

fisco24_info : Borse in rotta di collisione. La prossima settimana sarà cruciale: La delusione per le trimestrali si è aggiunta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse rotta

Il Sole 24 ORE

WALL STREET IN ROSSO CON NETLFIX A pesare sulla seduta odierna in Europa è stato il mancato rimbalzo del Nasdaq , ieri, a Wall Street dopo un improvviso cambio diverso la fine delle ...Dopo la chiusura al ribasso dei mercati Usa, infatti, leeuropee, Piazza Affari compresa, ... Un cambio didalle dimensioni miliardarie che promette una fase di grande instabilità sui ...La delusione per le trimestrali si è aggiunta a tutti i dubbi sulle mosse delle Banche centrali. Ma i bilanci attesi nei prossimi giorni e la riunione Fed di mercoledì potrebbero ribaltare di nuovo la ...Settimana in rosso per tutte le Borse europee, che (tranne Londra) chiudono in negativo. Il Ftse Mib ha perso l’1,84%. Netflix perde oltre il 20%, trascinando l’intero indice Nasdaq che perde il 2%. I ...