Bill Gates | prepararsi a una pandemia più letale ? Soldi | cosa c' è dietro alla profezia-horror

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Hanno fatto discutere, e anche messo una discreta dose di paura, le parole di, secondo il quale ci dobbiamo preparare "ad affrontare un altro agente patogeno capace di causare un tasso ancora più elevato di morti o malattie gravi". Insomma, mister Microsoft - mandando in brodo di giuggiole i complottisti di tutto il mondo - ha spiegato che il mondo devea una "piùdel Covid". Parole che sono rimbalzate in ogni angolo del globo. E dunque, ci si interroga: perché lo ha detto? E i complottisti si chiedono:c'èdavvero? Probabile che, davvero, ci sia soltanto la convinzione di, per molti anni l'uomo più ricco del pianeta, che giusto sette anni fa ...

Esattamente quello che ci è accaduto quando nel 2005 circa, quello che ha creato Microsoft ed impallato miliardi di computer con il sistema operativo Windows, profetizzò che prima o poi ...mette in guardia su possibili pandemie peggiori del Covid e invita i governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia, 'che sarà più letale di ...Nonostante nello strampalato mondo dei complottisti Bill Gates sia uno dei principali bersagli nella disinformazione legata al Coronavirus (Bill Gates è il bersaglio principale delle fake news sul Cor ...Il fondatore di Microsoft ha messo in guardia su possibili pandemie peggiori del Covid invitando i governi a contribuire con miliardi di dollari alla preparazione per una prossima epidemia, "che sarà ...