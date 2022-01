Big Tech nel mirino Ue per dominio su assistenti vocali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bruxelles ribadisce i suoi timori: il dominio delle Big Tech sul mercato degli assistenti vocali con Assistant, Alexa e Siri mette a rischio la concorrenza nel mercato unico. E per questo l’Antitrust nei prossimi mesi potrebbe muoversi verso l’apertura di nuove indagini. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> I venditori di terze parti che offrono soldi ai clienti che lasciano recensioni negative su Amazon «Il settore dell’Internet delle cose sta diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana. I risultati finali della nostra indagine di settore confermano le preoccupazioni individuate nella relazione preliminare. Questo è un mercato con elevate barriere all’ingresso, pochi attori integrati verticalmente e criticità sull’accesso ai dati, l’interoperabilità o le ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Bruxelles ribadisce i suoi timori: ildelle Bigsul mercato deglicon Assistant, Alexa e Siri mette a rischio la concorrenza nel mercato unico. E per questo l’Antitrust nei prossimi mesi potrebbe muoversi verso l’apertura di nuove indagini. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> I venditori di terze parti che offrono soldi ai clienti che lasciano recensioni negative su Amazon «Il settore dell’Internet delle cose sta diventando sempre più parte della nostra vita quotidiana. I risultati finali della nostra indagine di settore confermano le preoccupazioni individuate nella relazione preliminare. Questo è un mercato con elevate barriere all’ingresso, pochi attori integrati verticalmente e criticità sull’accesso ai dati, l’interoperabilità o le ...

