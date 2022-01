Australian Open 2022 | Nadal sconfigge Khachanov e vola agli ottavi di finale

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vittoria importante per Rafaelnel terzo turno degli. Lo spagnolo (n.5 al mondo)il russo Karen(n.30 del ranking) per 6-3 6-2 3-6 6-1 edi. Il maiorchino sfiderà ora il vincente del match tra il russo Aslan Karatsev e il francese Adrian Mannarino. Il primo set si apre con un dominio da parte di. Lo spagnolo infila un parziale di 12 punti a 1 esubito sul 3-0.prova a scuotersi tenendo il servizio del 3-1, ma il maiorchino continua a dimostrarsi superiore e si aggiudica il primo set per 6-3 con addirittura il 100% dei punti con la prima in campo. Anche l’inizio di secondo ...

E' il commento al successo al super tiebreak di Matteo Berrettini nel terzo turno deglicontro lo spagnolo Carlos Alcaraz, dell'ex capitano di Coppa Davis, Corrado Barazzutti , all'..., i principali risultati del 3° turno (6) Nadal vs (28) Khachanov 6 - 2, 6 - 3, 3 - 6, 6 - 1 (14) Shapolavov vs (23) Opelka 7 - 6, 4 - 6, 6 - 3, 6 - 4 (3) Zverev vs (Q) Albot 6 - 3, 6 ...Le parole di Matteo Berrettini dopo la vittoria nella maratona con Carlos Alcaraz, che ha permesso al romano di assicurarsi un posto negli ottavi di finale degli Australian Open 2022 ...Vittoria in quattro set per il n. 5 del mondo: “Senza dubbio il mio miglior match quest’anno” Nel match di chiusura della sessione serale della Rod Laver Arena, Rafael Nadal supera Karen Khachanov per ...