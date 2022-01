Australian Open 2022 | Berrettini | “Alto livello | in campo con il giusto atteggiamento”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteoè stato intervistato inda Jim Courier dopo la sua incredibile vittoria contro Carlos Alcaraz al terzo turno degli. Un successo maturato al super tie-break, dopo che l’azzurro era avanti due set a zero: “Un super tie-break va giocato con il cuore, non importa se sei stremato. Alcaraz è giovane, ha un bellissimo gioco e vincerà tante partite come questa. Fisicamente è molto forte, non ha punti deboli. Mi ha costretto a giocare il mio miglior tennis“. Il numero uno d’Italia ha poi continuato ad elogiare lo spagnolo: “È impressionante, oggi ha mostrato il suo potenziale e potrà solo migliorare. Alla sua età io non avevo punti ATP“. LA CRONACA DEL MATCHAGLI OTTAVI: AVVERSARIO, DATA E DIRETTA TV TABELLONE MONTEPREMI ...