Aus Open Junior | main draw | inizia l’avventura per 7 azzurrini

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne sorteggiati i tabelloni principali cheno sabato. Minighini, Buldorini ed il qualificato Gandolfi al via nel maschile: Pedone, Ferrara e le qualificate Urgesi e Valente in gara nel femminile

...sullo slovacco Gombos MELBOURNE (AUSTRALIA) - Andrey Rublev al terzo turno degli Australian, ... ALTRI RISULTATI SECONDO TURNO Christopher O'Connell () b. Diego Schwartzman (Arg, 13) 7 - 6 (6), 6 ......Tauson si impone sull'estone MELBOURNE (AUSTRALIA) - Il tabellone femminile degli Australian, ... Peterson (Swe) 6 - 2, 6 - 2 Inglis () b. Baptiste (Usa) 7 - 6 (4), 2 - 6, 6 - 2 Sabalenka (Blr, 2)...Prosegue dunque l’imbattibilità di Barty al servizio: da inizio stagione non ha ancora perso un turno di battuta…. Ancora una volta terzo turno fatale per Camila Giorgi agli Australian Open, primo Sla ...Il 22enne di Belgrado - alla quinta presenza a Melbourne, la quarta nel main draw dove per la prima volta è approdato al terzo turno - all’esordio aveva stoppato Salvatore Caruso, n.146 del ranking, i ...