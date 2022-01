Ascolti TV 20 gennaio | Soliti Ignoti segna un record con Pierpaolo Spollon

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Giornata più che speciale per la Rai che ha trasmesso diversi programmi che hanno sbancato l'audience. In prima serata è stato Doc 2 a spopolare mentre, i due game show di Rai 1, hanno messo a segno deistrabilianti. Se L'Eredità ha superato il muro dei 5 milioni,- Il ritorno è arrivata ad un passo dai 6 milioni di spettatori grazie al concorrente famoso scelto da Amadeus:. Purtroppo però, l'attore è rimasto di stucco sul finale!TV 20, flop Rai 3 ma Rai 1 sbanca con Doc 2 Continua a registrare numeri di successo la fiction Made in Italy 'Doc - Nelle Tue Mani 2'. A seguire la puntata del 20sono stati oltre 6.7 milioni di telespettatori, pari ad uno share del 30.6%. Questo strepitoso ...

... ieri sera su Sky Uno/+1 e on demand, glisi attestano su una media di 784.323 mila ... Il verdetto arriverà in testa nei prossimi episodi, in arrivo giovedì 27alle 21.15 su Sky e in ...del 202022. In prima serata su Rai1 Doc Nelle tue mani 2 con protagonista Luca Argentero ha conquistato una media di 6.709.000 spettatori pari al 30,6% di share. Su Canale5 Roma - ...Ascolti 20 gennaio 2022: i dati auditel di Barbara d'Urso e degli altri programmi del pomeriggio Mediaset Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, ...Ascolti tv ieri, 20 gennaio 2022, un altro record per Amadeus: i dati auditel dei programi Rai del daytime Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, ...