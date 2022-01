Amici 21, duro scontro Todaro vs Celentano: “Stai affossando la danza” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella scuola di Amici 21 il clima è teso in vista del serale e poco fa c’è stato un durissimo confronto tra due professori di ballo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che non hanno mai fatto mistero di aver due concezioni completamente diverse del ballo. Al centro del contendere, due ballerini: Carola Puddu, allieva della Celentano che Todaro vorrebbe mandare via prima del serale, e Mattia, pupillo di Raimondo che è infortunato e che la maestra Alessandra vorrebbe dunque sostituire. Amici 21, anticipazioni del 23 gennaio 2022: un’allieva eliminata, LDA di nuovo al vertice Le anticipazioni del nuovo appuntamento tv del talent preannunciano colpi di scena: il figlio di Gigi D'Alessio torna a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella scuola di21 il clima è teso in vista del serale e poco fa c’è stato un durissimo confronto tra due professori di ballo, Raimondoe Alessandra, che non hanno mai fatto mistero di aver due concezioni completamente diverse del ballo. Al centro del contendere, due ballerini: Carola Puddu, allieva dellachevorrebbe mandare via prima del serale, e Mattia, pupillo di Raimondo che è infortunato e che la maestra Alessandra vorrebbe dunque sostituire.21, anticipazioni del 23 gennaio 2022: un’allieva eliminata, LDA di nuovo al vertice Le anticipazioni del nuovo appuntamento tv del talent preannunciano colpi di scena: il figlio di Gigi D'Alessio torna a ...

Advertising

ChiaraBaldi86 : 10 E anche di uscire con gli amici, di limonare duro, di andare al cinema, a ballare, a bere. E se ti avanza tempo,… - infoitcultura : Amici 21, duro faccia a faccia tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: 'Accanimento nei confronti dei miei alli… - giocarmon : Amici di becco da quando, per uno strano impulso, volarono dai loro nidi, e da quando, per una strana magia, si rit… - giocarmon : ** Amici di becco da quando, per uno strano impulso, volarono dai loro nidi, e da quando, per una strana magia, si… - lllll66099563 : RT @ostvest: Cari amici, il momento è duro. Chi può aiuti chi ha bisogno. Le più grandi e significative amicizie della mia vita sono nate n… -