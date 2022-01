Activision | fondato il sindacato interno dagli sviluppatori di CoD Warzone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) All’diè statonelle ultime ore unad opera dei dipendenti dello sviluppatore di CoDTrentaquattro tester di Raven Software, lo studioBlizzard responsabile del suo popolarissimo battle royale, Call of Duty:, hanno annunciato la fondazione di undopo settimane di sciopero per i licenziamenti recentemente annunciati nel loro dipartimento. Game Workers Alliance, questo il nome del, chiede al publisher, che è entrato a far parte di Microsoft, di essere riconosciuto pubblicamente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: il publisher ha ricevuto dal ...

Microsoft è di recente sotto la lente degli operatori dei mercati finanziari dopo l'acquisizione di Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari. Martedì il colosso del software fondato da Bill Gates ha annunciato l'acquisto di una delle maggiori aziende attive nella produzione di videogiochi. L'acquisizione di Activision Blizzard è enorme e non va minimizzata pensando che l'unico obiettivo di Microsoft sia quello di potenziare il Game Pass. Satya Nadella ha detto: "I giochi sono la categoria più dinamica ed eccitante nell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e avranno un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme per il metaverso."