WIVA | Primi Match annunciati per “Prova di Forza 2022”

(Di venerdì 21 gennaio 2022)per “di”, primo Show dell’anno della, in programma Sabato 29 Marzo a Bastiglia (MO): – Shock difenderà il Titolo di Campione d’Italiacontro Lupo, al debutto nella federazione; – Miss Monica difenderà il Titolo di Campionessa d’Italia Femminilecontro Mary Cooper; – I Rebel Souls (Kronos & The Entertrainer) difenderanno i Titoli di Campioni di Coppiacontro i Wild Boyz (Tsunami & Puck); – Davide Rosselfie affronterà Walter Ego per i Quarti della Coppa Italia JustMary; – Luke Zero affronterà Giant Warrior;