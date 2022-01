Vietare la sponsorizzazione dei combustibili fossili | la campagna di Greenpeace

Leggi su consumatore

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Da un editoriale di Altreconomia emerge come molte associazioni chiedano delle norme più restrittive sulla pubblicità dei, dannosi per la salute e per il pianeta La richiesta parte da una semplice considerazione. Se nel tempo si è sviluppata una sensibilità verso il commercio del tabacco, per cui ne è stata progressivamente vietata la L'articolo proviene da Consumatore.com.