VIDEO Australian Open 2022: Jannik Sinner, che volée in allungo contro Steve Johnson! Jannik Sinner, nel corso del secondo set contro Steve Johnson, ha tirato fuori una delle cose più belle viste finora in questi Australian Open. Aveva molte opzioni a disposizione, l'altoatesino, in questo punto. Ha però scelto quella meno scontata, una volée in allungo che ha strappato gli applausi di tutti, e anche del suo angolo, da Riccardo Piatti in giù. Questo è un bel segnale per vari motivi: il primo, naturalmente, è legato alla condizione che appare veramente smagliante per il ventenne numero 2 d'Italia. In seconda battuta, questo significa che con il gioco di volo le cose stanno migliorando e non poco, perché una volée così necessita di una certa delicatezza.

