Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 19 | 10

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno monitoraggio indipendente della fondazione gimbe settimana 12-18 gennaio all’incremento dei contatti covid + 3% Ma hai detto anzi aumentano del 49,7% in 7 giorni ti registra poi una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni al momento del ospedalizzazioni più 2381 dei pattinare mediche intensiva più 38 una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali in molto diverse commenta Nino cartabellotta presidente della fondazione resta alta la pressione sugli ospedali piega Renata Gili responsabile ricerca sui servizi sanitari della fondazione in cui i posti letto occupati da pazienti covid continuano ad aumentare sempre più lentamente rispetto alla settimana precedente Di 14% in area medica Chiudi virgola 3% in ...