Traffico Roma del 20-01-2022 ore 08 | 30

(Di giovedì 20 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul raccordo coda in carreggiata interna tra Anagnina e Appia rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale in quest’ultima dire spostiamoci proprio in tangenziale qui incolonnamenti verso lo stadio Olimpico tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria molto trafficata e poi Come di consueto in queste ore le principali arterie della capitale I maggiori disagi al mo sulla Flaminia L’aria è la più nuova in entrata nella città e anche oggi per il superamento dei limiti delle polveri sottili nell’aria stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 730 alle 20:30 dettagli di queste e di altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...