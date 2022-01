Terremoti: scossa 4.3 in Calabria, molta paura (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 é stata registrata stamattina in Calabria. Il sisma é stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadi terremoto di magnitudo 4.3 é stata registrata stamattina in. Il sisma é stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro. La ...

