[SWITCH] Nintendo Switch riceve il firmware 13.2.1 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nintendo ha rilasciato la versione 13.2.1 del firmware Nintendo Switch . Come di consueto, la console scaricherà automaticamente l’ultimo aggiornamento quando è connessa a Internet, ma è anche possibile verificare la versione corrente e avviare l’aggiornamento nel menu delle impostazioni della console. Ufficialmente si legge che “la stabilità complessiva della console è stata migliorata per fornire un’esperienza migliore agli utenti”, il che significa correzioni di bug ma nessuna nuova funzionalità rivolta agli utenti.Il dataminer OatlmealDome ha analizzato ancora una volta il contenuto dell’aggiornamento e ritiene che in effetti non si tratti più di una correzione di bug, senza altre funzionalità invisibili all’utente . Il post completo Switch ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha rilasciato la versione 13.2.1 del. Come di consueto, la console scaricherà automaticamente l’ultimo aggiornamento quando è connessa a Internet, ma è anche possibile verificare la versione corrente e avviare l’aggiornamento nel menu delle impostazioni della console. Ufficialmente si legge che “la stabilità complessiva della console è stata migliorata per fornire un’esperienza migliore agli utenti”, il che significa correzioni di bug ma nessuna nuova funzionalità rivolta agli utenti.Il dataminer OatlmealDome ha analizzato ancora una volta il contenuto dell’aggiornamento e ritiene che in effetti non si tratti più di una correzione di bug, senza altre funzionalità invisibili all’utente . Il post completo...

