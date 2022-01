Strega | con l’Alessandria arbitra il ‘telesino’ Rapuano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un arbitro di origini sannite per Alessandria-Benevento, gara della prima giornata di ritorno in programma sabato pomeriggio allo stadio Moccagatta. Antoniodella sezione di Rimini è infatti nato in Romagna ma proviene da una famiglia di San Salvatore Telesino. Ha già incrociato i giallorossi sei volte in carriera rivelandosi una sorta di talismano, visto che il Benevento con lui non ha mai perso: tre pareggi e tre vittorie. L’ultimo successo risale al 4-0 sul Pescara del campionato 2019/2020, match casalingo a porte chiuse che anticipò giusto di qualche ora lo stop dei campionati e al lockdown sancito dal Governo per far fronte alla pandemia. Nelle stagioni precedentie il Benevento si erano ritrovati in occasione del pari interno con il Brescia (1-1) del 2018/19, dello 0-0 con l’Ascoli nel torneo ...