Sci alpino, Christof Innerhofer: “Condizione in crescita”, Dominik Paris: “So cosa fare in gara”, Mattia Casse: “Pronto a tutto” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Italia grande protagonista nella seconda, ed ultima, prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Nonostante le condizioni meteo non semplici per colpa del forte vento (che ha costretto gli organizzatori ad abbassare notevolmente la sede della partenza) i nostri portacolori hanno davvero impressionato, con quattro elementi nella top10. Il più veloce è risultato Christof Innerhofer, davanti a Johan Clarey e Niels Hintermann, mentre al quarto e quinto posto abbiamo piazzato Mattia Casse e Dominik Paris. Decimo Guglielmo Bosca, per un ottimo avvio per i nostri alfieri, che hanno rivelato le loro sensazioni dopo l’allenamento ai taccuini di FISI. Le parole di Christof ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Italia grande protagonista nella seconda, ed ultima, prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Nonostante le condizioni meteo non semplici per colpa del forte vento (che ha costretto gli organizzatori ad abbassare notevolmente la sede della partenza) i nostri portacolori hanno davvero impressionato, con quattro elementi nella top10. Il più veloce è risultato, davanti a Johan Clarey e Niels Hintermann, mentre al quarto e quinto posto abbiamo piazzato. Decimo Guglielmo Bosca, per un ottimo avvio per i nostri alfieri, che hanno rivelato le loro sensazioni dopo l’allenamento ai taccuini di FISI. Le parole di...

Advertising

Coninews : All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cort… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - OA_Sport : #Sci alpino, Christof #Innerhofer: “Condizione in crescita”, Dominik #Paris: “So cosa fare in gara”, Mattia #Casse:… - TurismoVeneto : RT @Coninews: All'attacco dell'Olympia delle Tofane! ??? Nel weekend la Coppa del Mondo di sci alpino femminile farà tappa a Cortina d'Ampe… - Anfitrite_s : RT @FreddieTee: Per chi volesse iniziare a sentire odore di olimpiadi con sport diversi dal pattinaggio e dallo sci alpino, @RaiSport per t… -