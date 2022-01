Sci alpino | 4 italiani nei primi 10 nella seconda prova della discesa di Kitzbuehel! Innerhofer il più veloce | Casse 4° | Paris 5° | Bosca 10°

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Se Sofia Goggia chiama, Christofrisponde. La bergamasca ha chiuso al comando ladi Cortina d’Ampezzo pochi minuti fa, mentre l’altoatesino non è stato da meno e ha fatto sua la, ed ultima,di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Sulla splendida e mitologica “Streif” le condizioni del meteo hanno iniziato a fare le bizze, come ampiamente previsto, e hanno portato ulteriori modifiche. Oggi a causa del forte vento, per esempio, il tracciato è stato ridotto drasticamente, con partenza abbassata all’Alte Schneise con unache ne è risultata, di conseguenza, ben poco attendibile. Davanti a tutti, ad ogni modo, ...