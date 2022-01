Sassate sull’autobus dell’Atletico Madrid | Simeone interviene VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’episodio si è verificato a San Sebastián, prima del match valido per gli ottavi di finale di Coppa del Re fra Real Sociedad e Atletico(2-0). Attimi di terrore in un clima quasi surreale con alcuni tifosi della Real Sociedad che hanno assaltato e preso ail busprima del fischio d’inizio. In mezzo alla bolgia, Diegonon è stato a guardare ma ha reagito con forza alla furia degli ultras avversari. L'articolo ilNapolista.