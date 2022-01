Rangnick sostituisce Ronaldo: il portoghese non la prende bene | VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero: Rangnick, tecnico del Manchester United, sostituisce Cristiano Ronaldo. Il portoghese non la prende bene Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le ultime news sul calcio estero:, tecnico del Manchester United,Cristiano. Ilnon la

Advertising

infoitsport : Ex Juve, Rangnick sostituisce Ronaldo: il portoghese è una furia VIDEO - DbossVinay1 : RT @SkySport: ?? Rangnick lo sostituisce, CR7 non gradisce ??? Alla fine i due provano a chiarirsi dopo il cambio ?? Gli HL ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Rangnick lo sostituisce, CR7 non gradisce ??? Alla fine i due provano a chiarirsi dopo il cambio ?? Gli HL ?? - SkySport : ?? Rangnick lo sostituisce, CR7 non gradisce ??? Alla fine i due provano a chiarirsi dopo il cambio ?? Gli HL ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick sostituisce Ex Juve, Rangnick sostituisce Ronaldo: il portoghese è una furia VIDEO ilBianconero Rabbia per la sostituzione e scarsi risultati: ecco perché Ronaldo lascerà il Manchester United I dubbi sulla scelta di Rangnick come 'tecnico ad interim', lo scontro durante la partita con il Brentford e l'incontro ...

Manchester United, Ronaldo furioso con Rangnick: "Perché mi hai sostituito?" - Sportmediaset Vedi anche Calcio estero Premier League: pazza rimonta del Tottenham a Leicester, tris United al Brentford Uscendo dal campo ha prima abbracciato Rangnick ma poi ha gettato la giacca a terra per la fr ...

I dubbi sulla scelta di Rangnick come 'tecnico ad interim', lo scontro durante la partita con il Brentford e l'incontro ...Vedi anche Calcio estero Premier League: pazza rimonta del Tottenham a Leicester, tris United al Brentford Uscendo dal campo ha prima abbracciato Rangnick ma poi ha gettato la giacca a terra per la fr ...