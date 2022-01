Quirinale | ecco la verità | i giornali non c’hanno capito nulla

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Zuppa di Porro. Isulfanno ridere: la più bella quella di Rep. Secondo i fenomeni dell'intrigo, Draghi starebbe sondando Colao, per succedrgli nel caso del Colle. Madddddai, ma questi dove vivono. Per il resto c'è tutto e il contrario di tutto: non leggete. Eppure ci sarebbe la storiona di Onorato e Grillo e Patuanelli e Toninelli, già in secondo piano: non si sa mai, sono voti che possono servire. Vi leggo un documento segreto su Onorato….. Messi in Croce, le persecuzioni di 360 milioni di cristiani per l'Avvenire #rassegnastampa20gen