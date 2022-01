Quirinale, Berlusconi rassicura: “Sciolgo riserva entro domenica” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvio Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, avrebbe detto ai suoi che è pronto a sciogliere la riserva sul Colle entro domenica, ovvero prima che inizino le votazioni alla Camera, per l’elezione del successore di Sergio Mattarella. Il Cav accoglie quindi la richiesta avanzata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni di dare una risposta sulla sua candidatura prima di arrivare in Aula, ma, raccontano, non avrebbe rinunciato al sogno di salire al Quirinale, convinto di avere delle chance concrete alla quarta votazione, nonostante lo scetticismo sempre più forte degli alleati e i dubbi sui ‘numeri’ in Parlamento avanzati anche dentro Forza Italia, a cominciare dai fedelissimi. Gianni Letta è tra quelli che continuano a metterlo in guardia dalle tante ‘variabili’ della roulette quirinalizia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Silvio, riferiscono fonti azzurre, avrebbe detto ai suoi che è pronto a sciogliere lasul Colle, ovvero prima che inizino le votazioni alla Camera, per l’elezione del successore di Sergio Mattarella. Il Cav accoglie quindi la richiesta avanzata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni di dare una risposta sulla sua candidatura prima di arrivare in Aula, ma, raccontano, non avrebbe rinunciato al sogno di salire al, convinto di avere delle chance concrete alla quarta votazione, nonostante lo scetticismo sempre più forte degli alleati e i dubbi sui ‘numeri’ in Parlamento avanzati anche dForza Italia, a cominciare dai fedelissimi. Gianni Letta è tra quelli che continuano a metterlo in guardia dalle tante ‘variabili’ della roulette quirinalizia. ...

