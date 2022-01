Quattro look (imperdibili) di Simona Tabasco, la dottoressa Elisa Russo di Doc (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal minidress giallo di Ermanno Scervino al completo di Mosquino: ecco gli outfit più belli dell'attrice napoletana, volto noto della fiction di RaiUno. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal minidress giallo di Ermanno Scervino al completo di Mosquino: ecco gli outfit più belli dell'attrice napoletana, volto noto della fiction di RaiUno. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

zazoomblog : Quattro look (imperdibili) di Simona Tabasco la dottoressa Elisa Russo di Doc - #Quattro #(imperdibili) #Simona - infoitcultura : Quattro look (imperdibili) di Simona Tabasco, la dottoressa Elisa Russo di Doc - xbesidethemoonx : quattro dei miei look preferiti, ma ancora neanche una foto del vestito pazzesco di giambattista valli che vediamo… - rapsfitzherbert : spoiler tokyo revengers sono uscite delle foto dove Mikey, nel look del quarto finale, avrebbe i capelli di Takemi… - fabius10scudi : Io davvero non capisco. Hollywood a 99% è corresponsabile di ciò che stiamo vivendo, eppure c'è gente che ancora va… -