Pedofilia, rapporto Monaco: 497 vittime di abusi nell'arcidiocesi | "In 4 casi errori di Ratzinger" (che respinge le accuse) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono almeno 497 i minori vittime di abusi nell'arcidiocesi di Monaco di Baviera , in Germania tra il 1945 e il 2019. E' spiegato nel rapporto sulla Pedofilia del clero, secondo cui sono coinvolte 235 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono almeno 497 i minoridididi Baviera , in Germania tra il 1945 e il 2019. E' spiegato nelsulladel clero, secondo cui sono coinvolte 235 ...

Advertising

mostra76 : RT @zanardifra: Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime. Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi https:… - mostra76 : RT @PretiPedofili: Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime. Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi htt… - Agenpress : Pedofilia. Rapporto Monaco, almeno 497 vittime di abusi. Da arcivescovo, Ratzinger fece errori in 4 casi… - enribarillari : Chi fa del male ai bambini, per me, non merita nemmeno di vivere - adeoli1011 : RT @RLABUSO: Rapporto sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime. Coinvolti 173 preti e 9 diaconi negli abusi https://t… -