Michele Cilli scomparso dopo una festa con gli amici | Aiutateci a trovarlo | siamo disperati

(Di giovedì 20 gennaio 2022). Gli agenti della polizia di Stato cercano ovunque nelle campagne che circondano Barletta e i comuni limitrofi e scandagliano ogni aspetto della vita del giovane di 24 anni. Originario di Barletta, di lui non si...

Ultime Notizie dalla rete : Michele Cilli

Non si fermano le ricerche per, il 24enne barlettano di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Alcuni dettagli importanti sulla ricostruzione di quanto avvenuto sabato sera nel locale di Piazza 13 Febbraio ...Continuano le ricerche di, il ventiquattrenne scomparso la notte del 15 gennaio 2022. Familiari, amici e conoscenti fanno appello sui social. Questo il messaggio condiviso:"Chiunque abbia notizie di mio figlio mi ...La mamma di Michele Cilli, scomparso nella serata di sabato 15 gennaio, ha lanciato un appello dai microfoni di 'Chi l'ha visto?: 'Siamo disperati' ...24enne di Barletta misteriosamente scomparso sabato notte. La sua auto trovata parcheggiata con all'interno il giubbino e le chiavi di casa ...