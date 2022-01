LIVE Sci alpino, Seconda prova Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Christof Innerhofer davanti a tutti! Kilde nelle retrovie, Paris quarto (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 Senza infamia e senza lode la prova di Franz che sopravanza Kriechmayr di un solo centesimo (+1”21). 11.51 Sesto l’altro temibile austriaco Vincent Kriechmayr (+1”22). Scende il connazionale Max Franz. 11.49 Poco incisiva la sciata del teutonico Romed Baumann, undicesimo a +1”72. 11.48 Discreta e nulla più la prestazione di Mayer, alle spalle di Paris di un decimo (+1”17). 11.47 Al cancelletto uno dei favoriti di domani, l’austriaco Matthias Mayer. 11.46 Altra discesa di rodaggio per “Dommen”, quarto a +1”07. Ha comunque spinto di più rispetto a ieri. 11.45 Parziali alti anche per quanto riguarda lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, decimo a +2”03. In pista Dominik Paris! 11.44 Nulla da fare per l’austriaco Otmar Striedinger, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 Senza infamia e senza lode ladi Franz che sopravanza Kriechmayr di un solo centesimo (+1”21). 11.51 Sesto l’altro temibile austriaco Vincent Kriechmayr (+1”22). Scende il connazionale Max Franz. 11.49 Poco incisiva la sciata del teutonico Romed Baumann, undicesimo a +1”72. 11.48 Discreta e nulla più la prestazione di Mayer, alle spalle didi un decimo (+1”17). 11.47 Al cancelletto uno dei favoriti di domani, l’austriaco Matthias Mayer. 11.46 Altra discesa di rodaggio per “Dommen”,a +1”07. Ha comunque spinto di più rispetto a ieri. 11.45 Parziali alti anche per quanto riguarda lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, decimo a +2”03. In pista Dominik! 11.44 Nulla da fare per l’austriaco Otmar Striedinger, ...

