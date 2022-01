Jeep e-Hybrid - Su Renegade e Compass l' ibrido raddoppia ed è full

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L': dopo le versioni plug-in 4xe, in gamma debuttano le nuovee-e-. Caratterizzate dallo stesso propulsore elettrificato, le due Suv americane sono già ordinabili in quattro diversi allestimenti - Longitude, Night Eagle, Limited ed S, a cui si aggiunge la serie speciale Upland - con cambio automatico e trazione anteriore con prezzi (promozionali) che spaziano dai 27.900 euro della B-Suv ai 38.000 euro della sorella maggiore con allestimento più completo. I listini ufficiali, invece, partono da 32.200 euro per lae-Limited e da 36.200 per lae-Longitude. Di fatto, il primo. ...

Advertising

ABMnewscom : Renegade e Compass e-Hybrid: Jeep® muove un ulteriore passo nel processo di elettrificazione - AaronHLandau : RT @alvolante_it: #Jeep Renegade e Compass: debuttano le nuove versioni ibride con l'inedito 1.5 abbinato ad un motore elettrico inserito n… - alvolante_it : #Jeep Renegade e Compass: debuttano le nuove versioni ibride con l'inedito 1.5 abbinato ad un motore elettrico inse… - CorriereUmbria : Jeep Renegade e Compass diventano e-Hybrid - iM iMotori del gruppo Corriere @essecia - infoiteconomia : Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, arrivano le nuove elettrificate -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Hybrid

Dopo il successo dei modelli 4xe Plug - In, Stellantis introduce le nuove versioni ibride e -diCompass e Renegade. 'L'annuncio di oggi è il risultato del successo del nostro attuale portafoglio 4xe Plug - In, ed è un altro passo verso la completa elettrificazione della ...Proprio in provincia di Potenza vengono assemblati modelli come leCompass e Renegade, che con le nuove versioni mildpotrebbero richiedere un aumento della produzione.Jeep ha deciso di ampliare l'offerta di motorizzazioni ibride per le sue Renegade e Compass. Dopo le versioni 4xe dotate di un powertrain Plug-in, arrivano i modelli e-Hybrid che si caratterizzano per ...Jeep Compass e Renegade, in versione plug-in (come si dice oggi: alla spina), sono in testa alla top ten nazionale, ma in casa Jeep si prosegue ...