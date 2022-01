Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open (Di giovedì 20 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – , primo Slam del 2022 (montepremi 54,2milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di Sesto Pusteria, 11esima testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3, sullo statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp. Prossimo avversario per l'azzurro il giapponese Taro Daniel che al secondo turno ha eliminato lo scozzese Andy Murray con un triplice 6-4.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – , primo Slam del 2022 (montepremi 54,2milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Vittoria netta e convincente per il 20enne di Sesto Pusteria, 11esima testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-3, sullo statunitense Steve Johnson, numero 104 del ranking Atp. Prossimo avversario per l'azzurro il giapponese Taro Daniel che al secondoha eliminato lo scozzese Andy Murray con un triplice 6-4.(ITALPRESS).

