Inps: in 10 mesi saldo positivo 858mila contratti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nei primi 10 mesi del 2021 sono state attivate dai datori di lavoro privati 5.987.000 assunzioni con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'Inps sottolineando che le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nei primi 10del 2021 sono state attivate dai datori di lavoro privati 5.987.000 assunzioni con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'sottolineando che le ...

Inps: in 10 mesi saldo positivo 858mila contratti Nei primi 10 mesi del 2021 sono state attivate dai datori di lavoro privati 5.987.000 assunzioni con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rileva l'Inps sottolineando che le cessazioni nello ...

Inps: in 10 mesi saldo positivo 858mila contratti - Ultima Ora Agenzia ANSA LAVORO: FINO A OTTOBRE 5.987.000 ASSUNZIONI NEL SETTORE PRIVATO Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino ad ottobre 2021 sono state 5.987.000, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (+20%) dovuto alla crescita progressiva iniziata a m ...

