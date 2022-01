“Ecco perché non sposo più Serena Rossi”. Davide Devenuto, la confessione dell’attore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si parla ancora delle nozze tra Davide Devenuto e Serena Rossi. Il matrimonio doveva esserci ma poi è saltato tutto. A spiegare il motivo è il compagno della famosa attrice. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio! Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”. Naturalmente Davide e Serena restano una famiglia, con il loro piccolo Diego che oggi ha cinque anni ed è legato ad entrambi i genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità l’ex star di Un posto al sole ha spiegato i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si parla ancora delle nozze tra. Il matrimonio doveva esserci ma poi è saltato tutto. A spiegare il motivo è il compagno della famosa attrice. “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio! Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di”. Naturalmenterestano una famiglia, con il loro piccolo Diego che oggi ha cinque anni ed è legato ad entrambi i genitori. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità l’ex star di Un posto al sole ha spiegato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Se cade l'ultimo baluardo padano Perché dopo il pensionamento del Capo, la messa ai margini dei colonnelli, le epurazioni nei ... Via anche l'ormai rinnegato verde della tradizione e per la "R" della griffe ecco un azzurro cielo di ...

PNRR e assunzioni professionisti, ecco quanto potranno spendere le PA Il chiarimento è importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i ...

