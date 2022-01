Due per mille, ai partiti arrivati 18,5 mln: 6,9 mln solo per il Pd (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ai partiti attraverso il 2 per mille sono arrivati complessivamente 18,557 milioni di euro ‘donati’ da 1,360 mln di contribuenti: si tratta di un dato in lieve calo rispetto all’anno precedente quando erano arrivati complessivamente 18,913 milioni di euro. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell’Economia relativi al due per mille dell’Irpef sui redditi 2020 (dichiarazioni 2021). Primo in classifica il Partito democratico a cui arrivano 6,907 milioni di euro (contro 7,428 milioni di euro l’anno precedente). Al secondo posto si colloca Fratelli d’Italia con 2,697 mln di euro (2,196 mln l’anno precedente) che scala una posizione. Al terzo posto si classifica la Lega per Salvini Premier con 1,822 mln di euro (contro 2,358 mln di euro l’anno precedente). Nella top 10 ci sono anche Azione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Aiattraverso il 2 personocomplessivamente 18,557 milioni di euro ‘donati’ da 1,360 mln di contribuenti: si tratta di un dato in lieve calo rispetto all’anno precedente quando eranocomplessivamente 18,913 milioni di euro. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell’Economia relativi al due perdell’Irpef sui redditi 2020 (dichiarazioni 2021). Primo in classifica il Partito democratico a cui arrivano 6,907 milioni di euro (contro 7,428 milioni di euro l’anno precedente). Al secondo posto si colloca Fratelli d’Italia con 2,697 mln di euro (2,196 mln l’anno precedente) che scala una posizione. Al terzo posto si classifica la Lega per Salvini Premier con 1,822 mln di euro (contro 2,358 mln di euro l’anno precedente). Nella top 10 ci sono anche Azione ...

