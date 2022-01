Crisi Ucraina: ecco perché l’Europa perde in partenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Sebbene nel panorama mediatico italiano domini, quasi esclusivamente, la questione pandemica corroborata da sempre più ingegnose misure da applicare a chi sceglie legittimamente di non vaccinarsi e l’avvincente toto Quirinale, fuori dai confini nazionali la storia procede nella sua edificazione del presente, portandosi dietro gli spettri di un recente passato. La Crisi Ucraina, che vede un’escalation dei rapporti diplomatici tra la Russia – che si sente minacciata dalla costante espansione della Nato, oramai giunta a pochi minuti di lancio missilistico da Mosca – e gli Stati Uniti, è simbolo plastico di quanto l’ex superpotenza sovietica abbia già vinto nei confronti dell’Europa. Crisi Ucraina, l’inesistenza dell’Europa Indipendentemente dall’esito di questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Sebbene nel panorama mediatico italiano domini, quasi esclusivamente, la questione pandemica corroborata da sempre più ingegnose misure da applicare a chi sceglie legittimamente di non vaccinarsi e l’avvincente toto Quirinale, fuori dai confini nazionali la storia procede nella sua edificazione del presente, portandosi dietro gli spettri di un recente passato. La, che vede un’escalation dei rapporti diplomatici tra la Russia – che si sente minacciata dalla costante espansione della Nato, oramai giunta a pochi minuti di lancio missilistico da Mosca – e gli Stati Uniti, è simbolo plastico di quanto l’ex superpotenza sovietica abbia già vinto nei confronti del, l’inesistenza delIndipendentemente dall’esito di questa ...

